Премьер-министр Беларуси Роман Головченко с рабочей поездкой посещает Гомельскую область, в повестке дня — вопросы уборочной и положение дел в животноводстве, передает БЕЛТА.

Первой точкой маршрута премьер-министра стало СУП «Заболотье-2010» в агрогородке Заполье. Здесь Роман Головченко побывал на поле хозяйства, ознакомился с ходом уборочной кампании в области и районе, посетил молочно-товарную ферму на 600 голов, которая введена в 2019 году и поставляет продукт исключительно экстра-класса. Всего в регионе насчитывается 767 животноводческих объектов и 194 хозяйства, которых к концу года станет меньше с учетом присоединения небольших к более крупным — около 160.

На территории Рогачевского района работают 17 хозяйств, из них СУП «Заболотье-2010» — одно из самых крупных. Оно входит в сырьевую зону Рогачевского молочно-консервного комбината и, соответственно, получает от предприятия должную поддержку. Работники во главе с молодым руководителем нацелены на результат, который достигается производственной дисциплиной и достойным стимулированием труда. Средняя зарплата составляет Br1,2 тыс., количество работников — около 400 человек.

В Заболотье насчитывается 6 молочно-товарных и 3 товарные фермы, численность дойного стада — 2,85 тыс. голов. Всего в сутки здесь получают почти 47 т молока (102% к уровню прошлого года), которое используется для изготовления продукции рогачевского комбината. Причем 80% всего молока — экстра класса и 20% — высшего сорта. Большая часть продукции идет на производство детского питания. Хозяйство также специализируется на производстве говядины и зарабатывает только на мясе около Br300 тыс. в месяц. Бычков доращивают до кондиционного веса и сдают на Жлобинский мясокомбинат.

В «Заболотье-2010» уверены, что высокого качества мясной продукции можно добиться главным образом хорошими кормами. Работники хозяйства заготавливают их сами. Например, здесь со дня на день приступят к уборке кукурузы на силос. «С кормовой базой проблем нет, по состоянию на сегодняшний день заготовлено почти 18 тыс. т сенажа — более 100% к прошлому году, — отметил исполнительный директор СУП «Заболотье-2010″ Максим Бехтин. — Однако мы не останавливаемся и косим третий укос, готовим сенаж».

В Рогачевском районе площади уборки составили в этом году почти 31 тыс. га — это яровые и озимые зерновые без учета гречихи и проса. На сегодня убрано более 80%, намолочено более 52,2 тыс. т. Средняя урожайность составляет 24 ц/га — на 2,3 ц/га выше, чем в прошлом году. В этом году по озимому ячменю в районе сделали первую закладку — посеяно 842 га этой культуры. Местные аграрии получили с этой площади урожайность в 31 ц/га (отдельные хозяйства — даже по 39 ц/га) — результат выше среднего. В этом году площадь посева озимого ячменя увеличится почти на 70% — до 3,5 тыс. га.

Госзаказ в районе выполнен уже на 70%, в том числе пивоваренный ячмень сдан на 93%. Здесь уже 17 экипажей-тысячников и 19 водителей, которые перевезли 1 тыс. т зерна от комбайнов. Еще 4 водителя стали в этой уборочной кампании двухтысячниками. На сегодня 3 хозяйства уже закончили уборку зерновых, в том числе СУП «Заболотье-2010» завершает ее сегодня. Валовой сбор зерна составляет здесь 9,5 тыс. т, средняя урожайность в хозяйстве — 30 ц/га (плюс 2,8 ц/га к уровню прошлого года). Общая площадь сельхозугодий в хозяйстве — 11 тыс. га, в том числе 8 тыс. пахотных земель.

Если говорить о Гомельской области, в этом году ожидается валовой сбор зерна около 830 тыс. т против почти 790 тыс. т в 2021-м. На сегодня убрано около 80% площадей, средняя урожайность составила 24,2 ц/га. При хорошем раскладе уборочная завершится в течение недели. Результаты этого года показали, что в структуре посевов необходимо производить изменения. Например, посевные площади по озимому ячменю увеличатся с 6,2 тыс. га в этом году до 39 тыс. га в следующем. К слову, урожайность культуры составила 35 ц/га (для сравнения, ярового ячменя — 21 ц/га). Увеличится общая площадь всех озимых культур — с 300 до 360 тыс. га. В свою очередь посевы ярового овса и ячменя сократятся.

По словам председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко, на земле можно работать и получать хороший результат. Главное, чтобы соблюдались технологии и не подводила погода. Последние 5 лет регион постоянно сталкивается с засушливой погодой. Безусловно, это отражается как на растениеводстве, так и на животноводстве — потери идут и по молоку, и по мясу. На стабилизацию ситуации потом уходит значительное количество времени. Еще один немаловажный момент для сельского хозяйства — опытные кадры, которые понимают стратегию в растениеводстве и специфику животноводства. В области делают в этом вопросе ставку на молодежь, которую обучают и всячески поддерживают — как финансово, так и с помощью предоставления жилья.