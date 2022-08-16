Митинг Солидарности, прошедший 16 августа 2020 года в Минске объединил тех, кто выступал за мир и спокойствие в нашей стране. Впечатлениями о знаковом для Беларуси событии с «Авангардом» поделилась директор ГУО «Бушевский детский сад-средняя школа» Екатерина Ковалева:

Два года назад, 16 августа, я была участницей митинга Солидарности в поддержку президента нашей страны, который проходил в Минске. Я горжусь, что в 2020-м я поддержала наши сегодняшние стабильность, мир и покой. Помню это чувство страха за наше будущее поколение. Молодые люди стояли с флагами бчб и произносили лозунги в которые и сами, наверное, не верили. Но им так сказали, пообещали, что будет лучше, им обещали кардинальные изменения. И они наступили,.. но, слава богу, не в Беларуси, а в других странах. Сегодня мы воочию можем наблюдать пример того, что могло быть у нас в 2020 году. Но наш Президент этого не позволил никому. Как и обещал, он не дал разорвать страну и не допустил, чтобы ей правили «чужие», не позволил перечеркнуть историческую правду.

Наверное, и сами «приверженцы бчб из 2020-го» уже осознали, что им обещали очередной обман…

Для меня как матери, женщины, руководителя учреждения образования, самое главное достояние – это мир и спокойствие в нашей любимой стране, ведь мы единственная республика бывшего СССР, где не было военных конфликтов.

До сих пор вспоминаю слова Президента «Берегите Беларусь! Потому что она не нам принадлежит, а нашим детям и внукам!

С уверенностью говорю сейчас, что мой выбор правильный, горжусь нашим Президентом, люблю свою Родину и помню историю дедов в и прадедов, которые делом показали, что Республика Беларусь принадлежит белорусскому народу и никому другому.