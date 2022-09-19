Основным видом грузового и пассажирского транспорта в республике являются железнодорожные магистрали. Они связывают в единое целое все области и большинство крупных населенных пунктов, удовлетворяют потребность населения в перевозках и обеспечивают нормальный оборот продуктов промышленности и сельского хозяйства. Железнодорожный транспорт – это вид транспорта, функционирующий днём и ночью, независимо от времени года и атмосферных условий. Железные дороги располагают различными инженерными сооружениями, техническими устройствами и средствами, основными из которых являются железнодорожный путь, подвижной состав (локомотивы и вагоны), сооружения локомотивного и вагонного хозяйства, устройства сигнализации, связи и электроснабжения.

В последнее время особую остроту приобрели проблемы непроизводственного травматизма на железной дороге. По итогам 2021 года на территории области зарегистрировано 17 происшествий, связанных с гибелью и травматизмом в результате которых 11 человек погибло, 6 получили травмы.

По итогам 8 месяцев 2022 года уже зарегистрировано 4 подобных происшествия в результате которых травмы различной степени тяжести получили 4 человека.

Справочно:

02 июня в 19:58 на остановочном пункте «Дикаловка» (Гомельский район), поездом региональных линий сообщением «Кравцовка – Гомель» травмирован житель г. Гомеля, 1948 г.р.;

26 июня в 05:00 в 350 метрах от железнодорожного вокзала станции Гомель, поездом региональных линий сообщением «Гомель – Добруш» травмирован, находившийся в состоянии алкогольного опьянения неработающий житель г. Гомеля, 1970 г.р.

22 июля в 14:39 в г. Жлобине, поездом региональных линий сообщением «Жлобин – Осиповичи» травмирована местная жительница, 1971 г.р.;

22 августа в 21:10 вблизи остановочного пункта Прудовка (Добрушский район) поездом региональных линий сообщением «Круговец – Гомель» травмирована жительница а.г. Васильевка, Добрушского района, 1969 г.р.

В каждом из указанных несчастных случаев, трагедии можно было избежать, если бы пострадавшие не пренебрегли элементарными правилами личной безопасности.

С учетом остроты вопроса, связанного с принятием мер по защите жизни и здоровья граждан, обеспечению безопасного движения поездов, перевозки пассажиров и грузов, напоминаем, что во время нахождения на объектах железнодорожного транспорта категорически запрещается:

— проходить по железнодорожным путям, вне мест специально предназначенных для их пересечения;

— переходить через железнодорожные пути перед приближающимся поездом;

— переходить через пути сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления;

— проезжать через железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или запрещающем сигнале светофора;

— подлезать под вагоны стоящего поезда;

— двигаться вдоль железнодорожного пути ближе 3-х метров от крайнего рельса;

— осуществлять посадку в вагоны или высадку из них во время движения поезда, проезжать на подножках или крышах вагонов;

— подкладывать на железнодорожные пути посторонние предметы;

— дотрагиваться до контактного провода на электрифицированных участках железной дороги.

Ответственность за действия связанные с нарушением правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте, предусмотрена различными статьями Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Например, совершение действий связанных с проходом по железнодорожным путям или нахождение на них в местах, не предназначенных для их пересечения (ч. 4 ст. 18.2) влекут наказание в виде штрафа до 2 базовых величин.

Уважаемые граждане, сотрудники милиции убедительно просят вас прислушаться к указанным рекомендациям, быть бдительными и внимательными находясь на перегонах, станциях и остановочных пунктах, всегда помнить о том, что железная дорога является зоной повышенной опасности, а остановить поезд мгновенно не возможно.