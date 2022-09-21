Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Владимиром Макеем прибыла в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Ожидается насыщенная программа первого дня визита, включая мероприятия по линии ОДКБ, Движения Неприсоединения, двусторонние встречи с рядом коллег.

Как сообщалось БЕЛТА, Владимир Макей 21-26 сентября примет участие в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Задачи белорусской делегации будут направлены на защиту национальных интересов в условиях текущего комплексного кризиса в области международной безопасности, противодействие подрыву международной многосторонней системы и легализации санкционной политики Запада в ООН как метода ведения двусторонних отношений с государствами — членами организации.

Программой визита Владимира Макея в Нью-Йорк предусмотрены выступления главы белорусского внешнеполитического ведомства на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН, участие во встречах министров иностранных дел государств — членов ОДКБ и государств — участников Движения неприсоединения, министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, министерской встрече Группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода, подписании Конвенции об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, багажа, товаробагажа.

На полях Генассамблеи запланирован ряд двусторонних встреч Владимира Макея с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, руководством Организации Объединенных Наций.

В преддверии участия белорусской делегации в заседании Генассамблеи МИД запускает в социальных сетях инициативу «За Макеем в ООН». Школьники, студенты, молодые ученые и просто энтузиасты в сфере международных отношений и внешней политики Беларуси смогут 21 сентября прислать свой вопрос о деятельности Беларуси в ООН главе белорусской делегации на заседании Генассамблеи ООН Владимиру Макею и получить ответ из самого сердца ООН в Нью-Йорке. Соответствующий заявленной тематике вопрос будет выбран случайным образом. Прислать свои вопросы можно личным сообщением через аккаунты МИД в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и TikTok. Подробности — в соцсетях министерства.