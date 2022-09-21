Более 55% прошедших основной курс иммунизации от коронавируса жителей Гомельской области получили бустерную вакцину. Об этом сообщила журналистам заместитель главного врача Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Тульженкова, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ольги Тульженковой, основной курс вакцинации в регионе прошли более 72% жителей.

«К сожалению, когда проходит полгода и более, иммунитет, созданный при помощи основного курса, постепенно начинает снижаться, и количества антител в организме уже недостаточно, чтобы полноценно отразить атаку вируса при его поступлении в организм», — обратила внимание она. Для этого нужна бустерная вакцинация.

«На сегодня бустерную вакцинацию уже прошли свыше 40% населения области, или более 55% от тех, кто получил основной курс иммунизации», — озвучила цифры заместитель главного врача.

Проводится и вакцинация детей против COVID-19. «Она проходит с конца прошлого года. Начинали вакцинацию детей в возрасте 12-17 лет. Достаточно успешно она показала себя. И в том числе по просьбам родителей (а было достаточно много обращений от родителей детей более младшего возраста, мамы и папы хотели их защитить от заболевания коронавирусной инфекцией) в настоящий момент проводится вакцинация начиная с 5-летнего возраста», — рассказала Ольга Тульженкова. Она уточнила, что на сегодня в Гомельской области привиты практически 39 тыс. детей.

Говоря об эффективности иммунизации против COVID-19, заместитель главного врача напомнила: предыдущая волна была в феврале, и заболеваемость стала уверенно снижаться с марта — именно на тот момент в Гомельской области было вакцинировано уже 60% населения. Также свой вклад в иммунную прослойку внесли те, кто переболел в последнюю волну, отметила она.

«При формировании иммунитета, это касается и коронавирусной инфекции, и других инфекционных заболеваний, в том числе которые управляются средствами иммунопрофилактики, происходят изменения эпидемиологического процесса. В тот момент, когда формируется достаточно обширная иммунная прослойка — так называемый коллективный иммунитет, происходит изменение свойств возбудителя. Снижается его заразность — вирулентность, меняется патогенность вируса — способность возбудителя вызывать тяжелые формы заболевания. То есть чем больше иммунная прослойка, тем вирус становится более слабым», — разъяснила Ольга Тульженкова.

«Что касается заболеваемости как острыми респираторными инфекциями, так и коронавирусной, то в настоящий момент заметна активизация эпидемиологического процесса. Я не могу назвать это уверенным ростом, но это уже не то благополучие, которое мы видели в течение лета. И поэтому именно сейчас профилактика набирает свою актуальность», — добавила заместитель главного врача. И особая роль здесь принадлежит вакцинации. «Это тот метод профилактики, который действительно может обезопасить от заболевания. Это можно сказать и о коронавирусной инфекции, и о гриппе», — заключила Ольга Тульженкова.