В настоящее время, несмотря на стабилизацию в Республике Беларусь эпидемического процесса по коронавирусной инфекции, продолжается проведение кампании вакцинации против COVID-19 в соответствии с Национальным планом мероприятий по вакцинации против COVID-19 в Республике Беларусь на 2021–2022 годы.

В соответствии с изменениями, внесенными в Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.08.2022 № 1044, утверждена инструкция о порядке проведения основной (первичной) и бустерной вакцинации против COVID-19.

Порядок вакцинации включает использование следующих иммунобиологических лекарственных препаратов:

СПУТНИК ЛАЙТ (векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2);

Гам-КОВИД-Вак (комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2);

COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated;

иной иммунобиологический лекарственный препарат, применяемый в Республике Беларусь или за ее пределами.

Напоминаем, что основная (первичная) вакцинация против COVID-19 – курс вакцинации в соответствии с инструкцией к иммунобиологическому лекарственному препарату, проводимый пациенту впервые. Бустерная вакцинация против COVID-19 – курс вакцинации, включающий введение одной дозы вакцины, проводимый пациенту через 6 и более месяцев после законченной основной (первичной) вакцинации и (или) ранее проведенной бустерной вакцинации.

После проведения первичной или бустерной вакцинации каждый желающий может получить сертификат о вакцинации.