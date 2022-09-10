Из года в год в осенний период повторяется один и тот же сценарий: люди начинают наводить порядок на приусадебных участках, сжигая мусор и сухую растительность, в результате чего от разбушевавшегося пламени страдает не только имущество, но и сам поджигатель или случайно оказавшиеся на месте пожара люди.

От оставленного без присмотра костра или участка с горящей травой огонь из-за ветра перекидывается на строения, деревья.

Для того, чтобы избежать беды, необходимо соблюдать следующие рекомендации: разводить костры допускается при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления; место для разведения костров должно быть очищено от горючих веществ и материалов, сухой растительности; в доступности необходимо иметь емкость с водой, песком или огнетушитель, чтобы быстро потушить пламя; процесс горения должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы; не сжигайте скопившийся мусор в ветреную погоду; уходя, необходимо затушить угли до полного прекращения тления.

Не допускается: выжигание сухой растительности и стерни, разведение костров на торфяных грунтах и под кронами деревьев, использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально для этого предназначенных).

Если вы заметили пожар – не проходите мимо. Начинающую гореть траву можно потушить самостоятельно. При тушении подручными средствами допускается сбивать пламя с кромки пожара связкой прутьев или ветками лиственных деревьев, либо же забрасывать его песком. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова. Если вы не можете справиться с пламенем своими силами, позвоните в службу спасения (тел. 101, 112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда доехать.

Подготовила

Ольга МАРЦЕЛЕВА