07 сентября в 22 часа 48 минут на пульт диспетчера районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре кирпичного жилого дома в аг. Николаевка по ул. Молодежной.

В результате пожара уничтожены кровля, повреждены стены и имущество в жилой комнате 2х2 метра.

При проведении проверки по данному факту установлено, что произошло возгорание потолочного перекрытия в кладовой дома, вместе расположения электрического провода. Пожар обнаружила хозяйка дома, которая на момент возникновения пожара ещё не спала.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности:

— не перегружайте электрическую сеть;

— не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами;

— уходя из дома выключайте электроприборы из сети.