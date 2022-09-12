Массовый запрет на посещение лесов в Беларуси начинают снимать, сообщили БЕЛТА в Министерстве лесного хозяйства.

Полностью снят запрет в Минской области, на Брестчине лишь в четырех районах ограничено посещение лесных массивов. Запреты и ограничения пока действую в девяти районах Гродненской области. До сих пор остается достаточно высокая пожароопасная обстановка в Могилевской области (в 17 районах посещения лесов запрещены или ограничены), Гомельской (18), а в Витебской области по-прежнему «зеленым» на карте запретов и ограничений на посещение остается лишь Браславский район.

БелТА