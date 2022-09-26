С 1 октября по 31 декабря 2022 года разрешается добывать лося, кабана, косулю, оленя (благородного и пятнистого), лань, муфлона любого пола и возраста. Загонным способом – только в светлое время суток. Кроме того, в любое время суток можно проводить охоту из засады и с подхода.

Для добычи лося, оленя, лани, взрослого кабана (старше 2-х лет) необходимо использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей, а для добычи косули и молодняка кабана (до 2-х лет) – нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей. В обоих случаях можно также применять гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты определенных параметров. Породы собак, которым разрешено участвовать в этих охотах, определяет пользователь охотугодий.

В загонной охоте могут принимать участие лица, не являющиеся охотниками – в качестве загонщиков. Их фамилии, наряду с другими участниками охоты, также должны быть указаны на обороте охотничьей путевки. Возраст загонщиков – не моложе 18 лет.

В целях безопасности запрещается проводить загонную охоту в сумерках, в тумане, в сильный снегопад, в условиях плохой видимости.

Охотникам запрещено выходить на середину просеки, дороги или на противоположную сторону оклада, меняться номерами, самостоятельно выбирать места и сходить с номера до окончания загона, кроме случаев, когда охотник должен оказать незамедлительную помощь попавшему в беду другому лицу. Нельзя стрелять вдоль стрелковой линии, за пределами своего сектора, после сигнала об окончании загона.

За нарушение Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты предусмотрена административная (ст. 16.27 КоАП РБ) и уголовная ответственность (ст. 282 УК РБ).

Хотелось бы напомнить охотникам о правилах соблюдения пожарной безопасности в лесах и торфяниках, а так же о соблюдении чистоты в местах охоты, и мерах безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ