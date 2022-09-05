В Гомельской области посеяли более 80 тыс. га озимого рапса, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Дмитрий Петрожицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сев озимого рапса в Гомельской области завершен. Эту культуру посеяли на 80,3 тыс. га», — сказал руководитель облсельхозпрода.

Под озимые зерновые аграрии провели обработку почвы почти на 49 тыс. га, или 16% от плана. Дмитрий Петрожицкий обратил внимание руководителей районов и сельхозпредприятий, что до 25 сентября должен быть завершен сев озимого ячменя. Чтобы уложиться в сроки, ежедневно необходимо сеять по 3,5 — 4 тыс. га. После приступят к другим культурам — пшенице, тритикале, ржи.

Председатель облисполкома Иван Крупко подчеркнул: нет оснований выбиваться из графика осенних полевых работ. Губернатор также обратил внимание на то, что каждый потерянный день в эту пору может отразиться на урожае следующего года.

БелТА