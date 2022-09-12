10 сентября в 23 часа 57 минут поступило сообщение о задымлении в доме д. Ховхло по ул. Выгонной. В результате пожара повреждены имущество и стена на площади 2 кв. метра в жилой комнате. Пострадавших нет.

При проведении проверки по данному факту установлено, что накануне возгорания хозяин дома употреблял спиртные напитки, при этом курил в комнате. Пожар обнаружил он сам.

Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности:

— ни в коем случае не курите в квартире, домовладении и не позволяйте курить своим родным и близким;

— не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

— курите только в специально отведенных для этого местах;

— чтобы беда не пришла в дом, установите автономный пожарный извещатель.Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.