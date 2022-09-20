С 20 по 30 сентября на территории республики проводится межведомственная информационная акция «Наркотики. Ответственность. Последствия». Цель проводимых мероприятий — доведение несовершеннолетним и их родителям информации об ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

В УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» в период акции организованы дни «открытых дверей» для несовершеннолетних и законных представителей в целях информирования и демонстрации последствий употребления психоактивных веществ, а также консультирования по вопросам их пагубного воздействия на здоровье подростков.

Также можно получить анонимную консультацию врача-нарколога по телефону 7-11-37 ежедневно с 8.00 до 16.00, в субботу с 8.00 до 14.00 или же обратиться в кабинет № 43 районной поликлиники.

Что может стать причиной наркомании у подростков



Любопытство — если использование того или иного наркотика принято в группе, в которой ребенок проводит время, он почувствует необходимость применять этот наркотик, чтобы показать свою принадлежность к этой группе.

Серьезные внутренние конфликты, проблемы социализации, неуверенность в себе, низкая самооценка. В таких случаях ребенок «убегает» и замыкается в иллюзорном мире, который создал вокруг себя с помощью наркотических веществ.

Недостаток любви и внимания со стороны близких людей. очень важно, чтобы дома было хорошо, чтобы дома ждали и любили. Когда дома не комфортно, жизнь не радует, ребенок может захотеть уйти в другую реальность.

Однако не всегда семейное неблагополучие может быть причиной употребления наркотических веществ подростками… Гиперопека со стороны родителей. Взрослые следят, чтобы поел, чтобы переоделся, следят, с кем дружит. Не дают шагу ступить бесконтрольно. Это не реальная близость, это просто контроль, ребенок не чувствует любви и понимания. И ребенку хочется сбежать от этого контроля, устроить некую «забастовку», при этом за их спиной, а в результате начать пробовать наркотики.

В семье, где мама с папой диктаторы. Своего мнения у ребенка не было, нет и быть не может, своих оценок – тоже. Ему всегда говорят, как поступать, а как – нет. Он привыкает просто выполнять и подчиняться, а позже, в своей подростковой среде, появляется кто-то авторитетный, предлагает попробовать наркотики и ребенок соглашается, потому что привык слушаться.

Очень важно не задавить своего ребенка авторитетом , не говорить «слушай меня», а спрашивать «как ты думаешь?», предлагать ему самому оценить ситуацию. Тогда он сам примет решение и взвесит, что хорошо, что плохо.

Какие признаки должны насторожить родителей

Изменения в поведении

В школе: беспричинные пропуски занятий в учебном заведении, снижение успеваемости, проявление неусидчивости или взбудораженности на занятиях. Сюда же относится активное стремление к контакту с лицами, имеющими отрицательную репутацию.

Дома: ничем не объяснимое позднее возвращение домой, часто в необычном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение, но без запаха спиртного; трудное пробуждение по утрам, уход от участия в семейных делах;

Снижение социальной активности, потеря интереса к прежним увлечениям, появление немотивированной раздражительности, неоправданных вспышек агрессии, кражи вещей и денег.

Внезапный интерес к домашней аптечке, литературе по фармакологии, обнаружение у ребенка таблеток, шприцев, маленьких ложечек, свернутых в трубочку бумажек, фольги. Должны настораживать и регулярные манипуляции с лекарственными или иными веществами, которые подросток пытается скрыть от окружающих. Изменения во внешнем виде ребенка.Обычно, больные наркоманией не следят за своим внешним видом. Нередко, они выглядят неопрятными, небрежными в одежде. Для употребляющих наркотические вещества характерна бледность кожи, которая постепенно, при длительном употреблении, приобретает желтушный оттенок. Чрезмерно суженые или расширенные зрачки, не реагирующие на свет. Также отмечается повышенный блеск глаз. Речь чаще всего замедлена, невнятна, с нечеткой артикуляцией, словно у человека «каша во рту». Следы мелких пятен крови на одежде, следы уколов по ходу вен (не обязательно в области локтевых сгибов, могут быть кисти, стопы, щиколотки).

Как быстро развивается зависимость

Подростковый возраст – это уже фактор риска для развития зависимости, потому что организм проходит этапы формирования и последствия употребления наркотического вещества оказываются губительными. Достаточно однократного приема наркотического вещества, чтобы сформировалась зависимость. Абстинентный синдром (ломка) является составной частью синдрома физической зависимости, и развивается спустя некоторое время после прекращения приема наркотика или уменьшения его дозы. Проявляется нарушением соматического состояния, депрессивным настроением, нарушением сна, работы ЖКТ, выраженный болевой синдром в мышцах и суставах. После исчезновения острых признаков абстинентного синдрома наблюдаются остаточные явления в виде непреодолимого влечения к наркотику, психического дискомфорта, возникают суицидальные тенденции.

Однозначно! Оставлять ребенка в таком состоянии нельзя. Исход может быть непредсказуем, необходима помощь специалиста. Ребенок в таком состоянии нуждается в детоксикационной терапии, в осуществлении медицинских мероприятий по коррекции работы всех органов и систем. Поэтому не стоит надеяться на случай, на везение, а обращаться за специализированной помощью.

Специфические признаки опьянения при употреблении основных групп наркотических веществ

психостимуляторы – ощущение безмятежности и эйфории; учащение сердечного ритма; расширение зрачков глаз; излишняя двигательная активность, сильное сексуальное раскрепощение; болтливость, деятельность носит непродуктивный и однообразный характер; отсутствует чувство голода; нарушение режима сна и бодрствования.