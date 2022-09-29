28 сентября в Историко-краеведческом музее состоялось мероприятие в рамках республиканской информационной акции «Наркотики. Ответственность. Последствия», в котором приняли участие начальник инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Фролов Андрей Леонидович и воспитанники ГУО «Гимназия г. Буда-Кошелево». Начальник инспекции осветил такие вопросы как: что такое наркомания и ее виды, внешние признаки наркоманов, последствия употребления наркотиков, уголовная ответственность за изготовление, продажу, приобретение наркотиков или их агитацию. Учащиеся увлеченно задавали вопросы представителю органов внутренних дел и получали компетентные и грамотные ответы. Работники ГУК «Историко-культурный центр Буда-Кошелевского района», в закрепление услышанной информации от начальника инспекции по делам несовершеннолетних, продемонстрировали видеоматериалы о вреде наркотиков и подвели итоги проведенного мероприятия по средствам беседы с учащимися.