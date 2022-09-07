Это предусмотрено постановлением Министерства образования №281 от 23 августа 2022 года, сообщает БелТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.



Цель создания комиссии — урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений в случае возникновения конфликта интересов педработника. Под таким конфликтом понимается ситуация, при которой у педработника при осуществлении педагогической деятельности возникает заинтересованность в получении им имущества или иной выгоды и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педработником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающихся, законных представителей несовершеннолетних обучающихся.

Положение определяет ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов педработника. Это ситуации, когда педработник осуществляет репетиторство обучающихся класса, в котором он работает, или же он является членом жюри конкурса, олимпиады, в которых участвуют обучающиеся класса, где работает педагог. Также к возникновению конфликта интересов педработника относятся ситуации, когда педработник получает подарки и услуги от участников образовательных отношений или же когда он привлекает денежные средства для обеспечения деятельности учреждения образования.

Данные комиссии создадут в учреждениях образования, организациях, реализующих образовательные программы научно-ориентированного образования, а также в иных организациях, у индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность. Под действие положения подпадут педработники, которые осуществляют педагогическую деятельность в учреждении образования на основании трудового договора и (или) гражданско-правового договора.

Отмечается, что комиссия будет рассматривать обращения по вопросам, связанным с возникновением конфликта интересов педагогического работника, проверять поступившую в комиссию информацию о возникновении либо возможности возникновения конфликта, а также принимать решение об отсутствии либо наличии (возможном возникновении) конфликта интересов педработника. Кроме того, комиссии по разрешению конфликта интересов педработника будут представлять руководителю учреждения образования решения комиссии для принятия мер по их исполнению.

В состав комиссии включат избранных на общем собрании коллектива работников учреждения образования, представителя профсоюза (при его наличии), а также представителей органов самоуправления (родительского комитета, попечительского, ученического или студенческого советов). Отмечается, что руководитель учреждения образования не может быть членом комиссии. Состав и порядок работы комиссии, создаваемой у индивидуального предпринимателя, определит индивидуальный предприниматель в зависимости от численности педработников.

Постановление вступает в силу со 2 сентября 2022 года.

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