Дети, из-за своей любознательности, склонны к самостоятельному изучению окружающего мира, копируют и повторяют действия взрослых, что, в свою очередь, может привести к печальным последствиям. Поэтому лучшим способом предугадать несчастные случаи с детьми – никогда не оставлять их без присмотра, и научить правилам безопасности жизнедеятельности.

В рамках акции «В центре внимания – дети!» работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям с учащимися школ проводят тематические уроки безопасности, в ходе которых школьники осваивают правила безопасного поведения. А поскольку лучше всего информация для детей младшего школьного возраста усваивается через игру, то и встречи с ребятами проходят в игровой форме. Во время мероприятий ребята сходу вступают в оживленный диалог и наперебой рассказывают об опасностях, которые подстерегают их дома и на улице, причинах возникновения пожара, называют номера телефонов экстренных служб. После чего, моделируя ситуацию с возгоранием в квартире, детвора учится вызывать на помощь спасателей и действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Не остается без внимания педагогический коллектив и техперсонал школ. Работникам в очередной раз на внеочередном инструктаже напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности, как в быту, так и на работе.

В завершении мероприятий, проводятся практические отработки планов эвакуации, которые помогают педагогам и детям освоить действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации.