Сегодня, для создания комфортной температуры воздуха в загородных домах и городских квартирах, широко используются электрические обогреватели. Это простые и эффективные электрические приборы, которые можно без труда приобрести в магазине. Правильное использование любого электрического обогревателя необходимо начинать с ознакомления с правилами его эксплуатации и подключению к розетке.

Электрообогреватели любого типа – будь то тепловентилятор, масляный радиатор, электрический конвектор, кварцевый обогреватель или инфракрасный излучатель – безопасен, если правильно его использовать, не пренебрегать правилами безопасности, не нарушать инструкцию.

Во избежание несчастных случаев и пожаров при использовании электрических обогревателей Госэнергогазнадзор напоминает, что запрещается: