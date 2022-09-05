В пятницу вечером был дан старт мероприятиям в формате дворовых игр.

На игровой площадке по ул. Ленина ребятишек развлекали работники районной библиотеки. Для них была подготовлена интеллектуально-развлекательная программа «Читающие родители – читающие дети!», в рамках которой мальчишки и девчонки перенеслись в волшебный и захватывающий мир книг, вспомнили многих сказочных персонажей, отгадывали загадки, участвовали в викторинах, играли в подвижные игры, а также имели возможность почувствовать себя художниками, изображая любимых героев мелками на асфальте.

Одним словом, весело и интересно здесь было всем: от самых юных горожан до их родителей.

Ну а тем, кто не успел принять участие в дворовых играх напоминаем: следующее мероприятие, а это квиз «Эйнштейн Party», состоится в эту пятницу в 18.00 на дворовой территории по ул. Совхозная.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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