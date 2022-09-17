Патриотический форум «Это наша история» проходит сегодня на «Минск-Арене».

Главной темой форума стал показ идеи единства народа через призму разных периодов и событий отечественной истории.

В форуме принимают участие порядка 9 тыс. человек из всех областей республики и Минска.

Концертная программа включает костюмированное историческое шоу, основанное на сложных постановочных эпизодах с использованием современных технологий. Шоу в хронологическом порядке рассказывает про историю и развитие Беларуси.

В мероприятии принимают участие ведущие артисты, исполнители Беларуси, молодые таланты, финалисты проекта «X Factor Беларусь», представители регионов и Минска, вокально-хореографические коллективы, актеры театров и кино и многие другие.