Помните, как у Льюиса Кэролла в «Алисе в стране чудес» главная героиня говорит: «Все страньше и страньше! Все чудесатее и чудесатее!» Наш нынешний мир по абсурдности происходящего и сменяемости событий может дать фору любому Зазеркалью. Попробуйте вспомнить громкие эпизоды, которые имели место, ну, к примеру, месяц назад. Вот так сразу и не скажешь, что важного произошло. Новости дня сегодняшнего перекрывают сенсации предыдущего.

В респектабельных европейских странах готовятся к «особо жесткой зиме», отключают уличное освещение и подсветку зданий, призывают предприятия сокращать потребление энергии, а британцам вообще порекомендовали не брезговать и использовать для питья очищенные сточные воды. Вот так читаешь новости и думаешь, может, мы еще благодарны будем полякам и литовцам за их заборы на границах. Строили от нас, а будет для нас. От них.

Еще вчера «зеленые» требовали срочно переходить на экологичные источники энергии, правда, при этом в большом количестве вырубали леса под ветряки, и вот уже «Гринпис» одобряет запуск угольных электростанций. Совсем не экологично, конечно, но текущая политическая повестка требует радикальных решений. А теперь представьте, сколько денег заработали интересанты на переходе от ископаемых к таким «эффективным» возобновляемым источникам энергии и сколько еще заработают на обратном переходе. Здесь важно все правильно обосновать и преподнести обывателю. И не беда, если это противоречит ранее продвигавшимся постулатам, а также логике и здравому смыслу, главное – говорить уверенно. А тем, до кого не дошло, дополнительно объяснит полиция (до сих пор с содроганием вспоминаю видео, где для разгона демонстраций используют собак, уж очень это напоминает фильмы о Великой Отечественной).

С оправданием своих действий на Западе полный порядок. Циничность и безапелляционность формулировок иногда просто обескураживают. Недавно Байден заявил, что удары в Сирии были нанесены, чтобы предотвратить атаки против США. Под таким соусом можно вообще весь мир отбомбить. Представители этой же страны на заседании СБ ООН упрекнули Россию и Китай, что они недостаточно помогают Афганистану. При том, что сами же Штаты заморозили все активы этой страны. И уж если вышло так, что с подобными игроками мы находимся по разные стороны баррикад, пожалуй, стоит брать на вооружение передовой опыт демократов. С волками жить – по-волчьи выть.

На днях очередной перл выдали депутаты Верховной Рады. Они захотели признать Беларусь страной-спонсором терроризма. То есть организовать Чернобыль 2.0, ежедневно обстреливая Запорожскую АЭС, пытаются они, а терроризм, по их мнению, спонсируем мы. Интересно получается.

А вообще, как верно заметил Президент Александр Лукашенко на открытом уроке, тенденции ничего хорошего миру не предвещают. Если маятник до предела отклонить в одну сторону, рано или поздно он неизменно качнется в другую. И к этому лучше подготовиться. Чем мы, собственно, и занимаемся. И что особенно радует, мы можем позволить себе такую роскошь, как нормальная питьевая вода, приемлемая температура в помещениях зимой. Так что, если вдруг кто-то в Европе устанет от преимуществ демократии, могут приехать к нам, в старую добрую диктатуру. Голодные и холодные не останутся.