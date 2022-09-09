В прошлом году в нашем календаре появился новый праздник со старыми корнями – День народного единства. Дата празднования, 17 сентября, весьма символична. Не думаю, что стоит подробно останавливаться на исторических фактах: всем и так известно, что в этот день в 1939 году начался освободительный поход РККА, в результате которого земли Западной Беларуси воссоединились с БССР.

Десятилетиями Беларуси удавалось избегать серьезных внутренних распрей, в отличие от других бывших советских республик, где серьезную проблему создавали межнациональные конфликты и территориальные споры. Наше общество было настолько однородным, что угроза его разделения казалась чем-то нереальным. События 2020 года стали проверкой на прочность. Активная работа сторонних сил могла не просто разделить народ, она могла привести к потере государственного суверенитета. Общество объединилось перед угрозой, атаку мы отбили. Знаете, как в народной сказке про прутики: в охапке их не согнуть, а по одиночке легко сломать. И 17 сентября, когда-то ознаменовавшее воссоединение территориально разделенного народа, стало символом консолидации пат-риотически настроенного гражданского общества.

Но расслабляться рано, выигран бой, но сражение-то продолжается. И самое сложное в нем это не противостояние санкционному давлению, нам нужно вести битву за умы. А это всегда непросто. И меня особенно радует, что в этом сражении большой упор сделан на восстановление исторической справедливости. Потому что, если мы сами не будем уделять пристальное внимание своей истории, ей обязательно займутся другие, и такие попытки уже предпринимались. Мне кажется, мы уже достаточно начитались про поголовно добрых к «крэсам усходнім» польских панов и немецких солдат, которые во время Великой Отечественной закармливали шоколадом белорусских детей. Ага. А в Березе Картузской, наверное, был дом отдыха.

Что же касается доброжелательных пареньков из вермахта, то настоятельно советую найти в Интернете их дневники и письма, которые они отправляли своим семьям, находясь на наших землях. Вот несколько примеров для понимания, что вас ждет при прочтении. Из письма ефрейтора Менга своей жене: «Здесь все наши враги, каждый русский, независимо от возраста и пола, будь ему 10, 20 или 80 лет. Когда их всех уничтожат, будет лучше и спокойнее. Русское население заслуживает только уничтожения. Их всех надо истребить, всех до единого». Из дневника унтер-офицера 35-го стрелкового Клина: «29 сентября 1941 года …Фельдфебель стрелял каждой в голову. Одна женщина умоляла, чтобы ей сохранили жизнь, но и ее убили. Я удивляюсь самому себе – я могу совершенно спокойно смотреть на эти вещи… Не изменяя выражения лица, я глядел, как фельдфебель расстреливал русских женщин. Я даже испытывал при этом некоторое удовольствие…». И напоследок выдержка из письма эсэсовца фельдфебеля Мерике своей жене: «Этот народ – скот и притом злой. Научить его послушанию невозможно. Русских надо истреблять вместе с их женами и детьми. Я так и делаю, когда только могу. У русских надо отнять все и превратить их в бродяг, на которых, как на дичь, будут охотиться немцы». Ну как вам шоколад и конфеты? Вкусные?

Нам просто жизненно необходимо сохранить факты и свидетельства из нашей истории, а если потребуется, то и наизусть их заучить, чтобы на подкорке отпечаталось. И не только детям. Как оказалось, многие из взрослых с лёгкостью верили бреду, исходящему от наших оппонентов, как будто и не было в каждой семье своих историй о войне. А иначе, когда наши западные соседи через-год-два окончательно снесут все памятники и выкопают останки из братских могил, за нас возьмутся с удвоенной силой и выкатят нам такую альтернативную историю, от которой просто глаза на лоб полезут. И ведь те, кто не знает истинных фактов, безоговорочно поверят им, а все аргументы с нашей стороны будут бессильны. Сомневаетесь? Посмотрите на Украину, где уничтожают памятники своим предкам, освобождавшим землю от нацистов, и с каким-то языческим трепетом поклоняются настоящим упырям. Подтверждения этому они сами с удовольствием записывают на видео и выкладывают в сеть.

Я не хочу, чтобы что-то подобное повторилось у нас. Думаю, вы тоже. В идущем сражении за умы шансы на победу реальны только при выступлении единым фронтом.