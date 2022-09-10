Встреча депутата Палаты представителей, заместителя руководителя рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Италии Игоря Завалея и депутата итальянского сената от партии «Лига севера» Мауро Лучентини состоялась на полях фестиваля по культурному обмену между Италией и Беларусью «Друзья без границ» в регионе Марке (Италия). Об этом пишет БЕЛТА.



– Во время встречи мы обсудили политическую ситуацию в Беларуси и Италии. Мауро Лучентини высказал мнение о том, что экономика Италии несет огромные потери от санкций, которые ввел Евросоюз, и от высоких цен на энергоресурсы. Правые силы Италии выступают за отмену санкций и возвращение к дружественным отношениям, так как сейчас все страдают от агрессивной политики в отношении Беларуси и России, – отметил Игорь Завалей.

По его словам, на волне протестных настроений среди жителей Италии возросла поддержка правых сил, которые выступают за возобновление дружбы между Италией и Беларусью.

– Как показывают опросы, среди населения Италии в преддверии выборов в парламент, которые пройдут 25 сентября, правые силы имеют 60% по сравнению с 30% у левых сил. До этого правые имели меньшинство в парламенте. Как сказал Мауро Лучентини, большинство итальянского народа не поддерживает санкции, введенные против Беларуси и России. Когда правые силы получат большинство в парламенте, они будут бороться за отмену санкций, – продолжил белорусский депутат.

Во время встречи также обсуждалось возобновление программы оздоровления белорусских детей в Италии.

– На сегодняшний день проблема есть только со стороны Италии. Возобновление программы возможно в случае, если будут письменные гарантии на самом высоком уровне (премьер-министра) о возвращении детей в установленные сроки в целости и сохранности. Также необходимо снятие санкций с «Белавиа» и гарантии возвращения самолетов назад, – дополнил Игорь Завалей. Я озвучил позицию Беларуси, что, несмотря на агрессивную политику Евросоюза в лице Брюсселя, белорусская сторона понимает, что народ Италии остается дружественным по отношению к нам. И мы всегда открыты для контактов. Мауро Лучентини пообещал перезагрузку отношений на межпарламентском уровне после выборов в парламент Италии 25 сентября.

Стороны договорились провести после 25 сентября встречу в видеорежиме, чтобы обсудить перспективы сотрудничества между Италией и Беларусью.

СБ