В преддверии Дня учителя «Авангард» поинтересовался у юных будакошелевцев, какими качествами, по их мнению, обладает их любимый учитель.

София ЛАВРЕНОВА, учащаяся 2 «А» класса начальной школы г. Буда-Кошелево:

– Наша учительница добрая и хорошая, у нее красивые глаза и длинные волосы. Она умная и всегда поступает правильно. А еще она во всем нам помогает и следит за порядком.

Алексей ПИМАНЕНОК, учащийся 2 «А» класса начальной школы г. Буда-Кошелево:

– Анастасия Игоревна хорошая и очень спортивная. Она никогда не поступает плохо и этому учит детей.

Захар ЧЕРНЯКОВ, учащийся 2 «А» класса начальной школы г. Буда-Кошелево:

– Моя учительница самая веселая и хорошая. Для нас она не только учитель, но еще и друг. Она нам помогает справляться с уроками, а если мы чего-то не знаем, то подсказывает. Мы её очень любим.

Полина ЗАЙЦЕВА, учащаяся 6 «А» класса средней школы №1 райцентра:

– Мой любимый учитель – это учитель истории. Он очень добрый и веселый. Одним словом, находится с нами «на одной волне». Кроме того, на его уроках всегда интересно

Дмитрий ПАРФЕНЕНКО, учащийся 11 «Б» класса средней школы №1 райцентра:

– Очень люблю английский язык, поэтому с большим удовольствием хожу на уроки к Елене Олеговне Жиглянковой. Для меня она пример настоящего учителя: добрая, отзывчивая, понимающая, всегда поможет с предметом, если что-то не получается.

Мнениями интересовалась Ольга МАРЦЕЛЕВА

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