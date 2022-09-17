На этой неделе мы побывали в Глазовском ФАПе, где началась ревакцинация жителей второй бустерной дозой.

К 10 часам 16 сентября в фельд-шерско-акушерском пункте начали собираться желающие вакцинироваться второй бустерной дозой. Тех, кто торопится на работу, пропускают без очереди. Несмотря на постоянно прибывающих людей, в коридоре нет столпотворения и большой очереди. У работников ФАПа процесс иммунизации уже отлажен: оформление бумаг, опрос и медицинский осмотр, прививка – и фельдшер уже готова к приему следующего пациента.

«На сегодняшний день на повторную бустерную вакцинацию записано 70 человек, так что работы предстоит много. Параллельно с этим у нас активно идет ревакцинация первой бустерной дозой. Всего же по Глазовскому ФАПу основной курс прошло 75% жителей, первым бустером привилось более 30%. А через две недели у нас стартует иммунизация против гриппа», – рассказала «Авангарду» заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Лариса Господарева.

Ожидая своей очереди, собравшиеся обсуждают дела насущные. Кто-то сетует, что сентябрь – самое время для сельхозработ и они бы с удовольствием отложили прививку на зимний период, когда забот будет поменьше. Но если нужно вакцинироваться сейчас – дела в сторону. Такой ответственный подход жителей к иммунизации – во многом заслуга работников ФАПа, которые на регулярной основе проводят с населением разъяснительную работу о необходимости вакцинации. Как признаются многие из посетителей, после перенесенного ковида их и уговаривать долго не надо. Как только Лариса Николаевна позвонит – сразу на прививку.

Жительница Глазовки Лариса Захарова пришла на вакцинацию вместе с матерью Валентиной Козловой: «Еще до вакцинации тяжело переболела ковидом, лежала в больнице. Так что теперь все положенные прививки делаем без разговоров». Схожая история и у Натальи Козловой: «После перенесенной в 2020 году двусторонней пневмонии я на прививку иду в первых рядах. Как только из ФАПа позвонят, сразу иду вакцинироваться. И вот уже 2 года я не болею ни ковидом, ни гриппом. Сейчас сделаю второй бустер, а когда пройдет положенный между прививками срок, приду вакцинироваться против гриппа. Надо заботиться о здоровье, нам же еще внуков растить».

Анна ЛИТАШ

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