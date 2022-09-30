Районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь осуществляет отбор кандидатов для поступления на следственно-экспертный факультет УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь».

Кандидатами на поступление могут стать юноши, которым в 2023 г. исполняется (либо уже исполнилось) 17 лет, имеющие (получающие в 2023 г.) общее среднее либо среднее специальное образование, не имеющие по состоянию здоровья противопоказаний для прохождения срочной военной службы.

Чтобы стать курсантом следственно-экспертного факультета, необходимо: лично до 1 апреля 2023 г. обратиться в районный отдел Следственного комитета (тел. 8 (02336) 7-22-54, адрес: г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 1/2), пройти собеседование и получить справку-рекомендацию. До 15 апреля 2023 г. подать в РОВД по месту жительства (регистрации) заявление и справку-рекомендацию Следственного комитета о поступлении на следственно-экспертный факультет Академии МВД для последующего оформления личного дела. А также пройти профессиональный отбор и ЦТ по русскому (белорусскому) языку, иностранному языку, обществоведению.

Обучение в Академии МВД имеет ряд преимуществ: бесплатное высшее юридическое образование (срок обучения – 4 года), полное гособеспечение на период обучения, по окончании обучения присваиваются квалификация «юрист» и специальное звание «лейтенант юстиции», гарантированное трудоустройство на вакантные должности в подразделения Следственного комитета г. Гомеля и Гомельской области, социальная защита, предусмотренная законодательством как для сотрудников СК, так и членов их семей.

Дополнительную информацию по поступлению в Академию МВД и прохождению службы в Следственном комитете Республики Беларусь можно уточнить в управлении кадров и идеологической работы управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области (г. Гомель, ул. Советская, 34, каб. 4-10) или по тел.: 8 (0232) 69-30-07, +375 29 394-37-85.

Подготовила

Наталья ЛОГУНОВА