Команда Коммунаровской школы стала участницей Республиканского фестиваля воспитательно-оздоровительных учреждений образования «Мечты рождаются – мечты сбываются». Мероприятие проходило в национальном детском центре «Зубренок».

В этом году в фестивале, проходившем уже 10-й раз, участвовали 10 команд. И только 2 из них, включая нашу, представляли Гомельскую область. Согласитесь, такое событие случается далеко не с каждым.

7 воспитанников и 2 педагога лагеря труда и отдыха «Ориентир» готовились к фестивалю задолго до него: оформляли выставочные материалы, формировали фотоотчеты, разрабатывали презентацию-визитку инновационного опыта, продумывали проведение тематической интерактивной площадки по направлениям республиканской акции летней оздоровительной кампании и ход занятия «Равный обучает равного». Уже в «Зубренке» участники команды презентовали созданные ими в лагере после проведенной краеведческой исследовательской работы настольные игры «Лозовский бой» и «МоЯ Беларусь – мой дом» в рамках Года исторической памяти.

Ребята побывали на обелиске «Партизанам и партизанкам земли нарочанской», встречались с победительницей международного конкурса молодых исполнителей «Витебск 2022» «Славянского базара» Анной Трубецкой.

Команда вернулась с фестиваля с новыми идеями, яркими впечатлениями, позитивными эмоциями.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото из личного архива Коммунаровской школы