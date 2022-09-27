27 сентября православный мир отмечает Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Этот день посвящен событиям, связанным с Крестом, на котором был распят Спаситель. Утраченный Крест был обретен в 326 году в Иерусалиме, произошло это около горы Голгофы. А еще 27 сентября вспоминают возвращение Животворящего Креста из Персии, где он находился 14 лет. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий.

Оба эти события объединяет то, что обретенный Крест воздвигали, то ecть поднимали перед присутствующим народом. При этом обращали его ко всем сторонам света поочередно, чтобы люди могли поклониться ему и разделить друг с другом радость обретения святыни.

Подготовила Елена ДОРОШКО