Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с первым вице-президентом китайской корпорации Citic Construction Co., Ltd Ян Цзяньцяном, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

«Корпорация из рейтинга топ-500 компаний мира. В Беларуси работает уже 15 лет, имеет солидный портфель реализованных проектов: реконструкция цементных заводов, модернизация льнокомбината, производство автомобилей «БЕЛДЖИ», — говорится в сообщении «Пула Первого». — Ряд крупных инвестпроектов и сейчас в стадии реализации».

На встрече во Дворце Независимости будут обсуждаться и текущие проекты, и перспективные.

Международная инжиниринговая компания Citic Construction Co., Ltd создана в ноябре 2002 года и является дочерней компанией крупнейшей государственной финансовой корпорации Китая Citic Group. Основные направления ее деятельности — строительство под ключ объектов недвижимости, в том числе промышленных, инфраструктурных, спортивных, экспортно-импортные поставки механического и электронного оборудования. Компания реализует проекты в странах СНГ, Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Ближнего Востока и Африки. В 2007 году она одной из первых китайских инжиниринговых компаний начала деятельность на территории Беларуси.

С участием Citic Construction в качестве генподрядчика реализованы проекты по строительству под ключ цементных заводов ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «Кричевцементношифер», ОАО «Красносельскстройматериалы», по организации производства сборки легковых автомобилей («БЕЛДЖИ») на 2012-2030 годы, по модернизации Оршанского льнокомбината.

В 2016-2018 годах компания вошла в состав акционеров СЗАО «БЕЛДЖИ» и ЗАО «БНБК» (Белорусская национальная биотехнологическая корпорация), став таким образом не только генподрядчиком, но и соинвестором и акционером по этим проектам, принимая участие в управлении ими.

В настоящее время компания реализует в Беларуси три инвестпроекта: по строительству обогатительного калийного комбината для ИООО «Славкалий», строительству многофункционального гостинично-делового комплекса в Минске в районе проспекта Победителей и строительству высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла для БНБК.

БелТА