В Беларуси сильная власть и сильная единая нация. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил патриотическом форуме «Это НАША история!», посвященном Дню народного единства, передает БЕЛТА.

«Мир потерял голову и трещит по швам. Чем все завершится? Все больше и больше задумываются даже обычные люди, которые далеки от политики: «Чем завершится?» С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта. И в этом угаре нам еще не раз придется доказывать свою национальную зрелость, готовность единым фронтом отвечать на геополитические вызовы XXI века. Но если тогда, сто лет назад, в начале ХХ столетия, молодая белорусская республика не имела сил себя защитить, то сегодня оборону наших исконных национальных границ мы не просто защитим, мы удержим!» — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Удержим, потому что в наших жилах течет кровь победителей. Потому что у нас сильная власть, сильная единая нация. Потому что мы просто хотим жить на своей земле, своим умом и растить своих детей», — отметил Президент.