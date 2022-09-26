Беларуси с Россией предрекали гибель, но страны работают успешно, никакого страха нет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Путин рассказал, что о двусторонней встрече лидеры Беларуси и России договорились на саммите ШОС в Самарканде. Сначала главы государств планировали обсудить двустороннюю повестку дня прямо на саммите, но в итоге было решено провести отдельную встречу.

«Я очень рад, что вы нашли время для того, чтобы приехать и поговорить по всем вопросам. Очень много вопросов. Они касаются и ситуации в регионе, не менее важны вопросы экономического характера по ряду направлений, которые мы обговаривали раньше. Это вопросы, связанные с нашими планами в области химии, продовольствия, удобрений», — отметил Президент России.

Он констатировал, что Западом до сих пор блокируются поставки белорусских удобрений на мировые рынки. «Очень странно, потому что мировые рынки, особенно в развивающихся странах, крайне нуждаются в этой продукции», — подчеркнул глава государства.

«У нас есть конкретные планы по ряду направлений, по ряду крупных проектов. В целом правительство подготовило эти проекты для реализации. Все это и обсудим», — добавил Владимир Путин.

«Мы очень много говорим о том, как будем дальше жить, перспективы наши. Я проанализировал все поручения, которые вы давали правительству, я — в Беларуси. У нас срывов практически нет. Развитие нашей экономики и вообще существование наших государств изменилось резко даже за три последних месяца. Нам предсказывали крах, гибель и так далее. Но жизнь многообразна: мы кому-то нужны, нам кто-то нужен. И мы нашли тех партнеров, которые с нами успешно работают, с которыми мы работаем и продвигаем нашу экономику», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что особую благодарность надо выразить гражданам, которые в этот период поддерживают свои страны. «Все-таки непростой период. Мир вообще перевернулся. Люди понимают. Есть разные люди: и здесь, и там хватает их. Мы их видим. И слава богу, может быть. Вот есть некий водораздел и критерий (у нас в 2020 году, в России сейчас), который показывает, кто есть кто. В этом ничего плохого нет», — отметил Александр Лукашенко.