Беларуси с Россией предрекали гибель, но мы работаем успешно, никакого страха нет
Беларуси с Россией предрекали гибель, но страны работают успешно, никакого страха нет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.
Владимир Путин рассказал, что о двусторонней встрече лидеры Беларуси и России договорились на саммите ШОС в Самарканде. Сначала главы государств планировали обсудить двустороннюю повестку дня прямо на саммите, но в итоге было решено провести отдельную встречу.
«Я очень рад, что вы нашли время для того, чтобы приехать и поговорить по всем вопросам. Очень много вопросов. Они касаются и ситуации в регионе, не менее важны вопросы экономического характера по ряду направлений, которые мы обговаривали раньше. Это вопросы, связанные с нашими планами в области химии, продовольствия, удобрений», — отметил Президент России.
Он констатировал, что Западом до сих пор блокируются поставки белорусских удобрений на мировые рынки. «Очень странно, потому что мировые рынки, особенно в развивающихся странах, крайне нуждаются в этой продукции», — подчеркнул глава государства.
«У нас есть конкретные планы по ряду направлений, по ряду крупных проектов. В целом правительство подготовило эти проекты для реализации. Все это и обсудим», — добавил Владимир Путин.
«Мы очень много говорим о том, как будем дальше жить, перспективы наши. Я проанализировал все поручения, которые вы давали правительству, я — в Беларуси. У нас срывов практически нет. Развитие нашей экономики и вообще существование наших государств изменилось резко даже за три последних месяца. Нам предсказывали крах, гибель и так далее. Но жизнь многообразна: мы кому-то нужны, нам кто-то нужен. И мы нашли тех партнеров, которые с нами успешно работают, с которыми мы работаем и продвигаем нашу экономику», — сказал Александр Лукашенко.
Глава государства считает, что особую благодарность надо выразить гражданам, которые в этот период поддерживают свои страны. «Все-таки непростой период. Мир вообще перевернулся. Люди понимают. Есть разные люди: и здесь, и там хватает их. Мы их видим. И слава богу, может быть. Вот есть некий водораздел и критерий (у нас в 2020 году, в России сейчас), который показывает, кто есть кто. В этом ничего плохого нет», — отметил Александр Лукашенко.
«Мы изменились за эти три месяца значительно. Мы увидели, что можем жить и существовать нормально. Вы очень правильно повторили эти пункты наших договоренностей. У нас импортозамещение нормально получается. И на своих самолетах будем летать. И на военных, и на гражданских (на военных мы и так летаем). И на своих автомобилях будем передвигаться. Никакого страха нет», — заявил Президент.
«А продовольствие, удобрения — купят. Покупают же сейчас. Сложнее, конечно. Блокируют там. Не нас, а там блокируют: людей, которые хотят купить, которые хотят заплатить. Они их блокируют, а не нас. Но находим же пути и продаем. Цены взвинтили. Не мы их взвинтили, вы правильно говорите. Кому нужно это? Сейчас посмотрел новости утренние — вся Европа бурлит. Богатейшая Германия — все на улице, все протестуют. Но когда-то это услышат же. Думаю, что услышат. Поэтому наш курс правильный, наше дело правое. Победим. У нас выхода другого нет», — резюмировал белорусский лидер.
Лукашенко на встрече с Путиным высказался о мобилизации в России
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи высказался о мобилизации в соседней стране, передает корреспондент БЕЛТА.
«Есть разные люди: и здесь и там хватает их. Мы их видим. И слава богу, может быть. Вот есть некий водораздел и критерий (у нас в 2020 году, в России сейчас), который показывает, кто есть кто. В этом ничего плохого нет. У нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Слушайте, у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 тысяч, ну, 50 тысяч. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь, а я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали», — отметил Александр Лукашенко.
Сейчас, по словам Президента, большинство уехавших белорусов просится назад. «И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Так поступать нельзя. Можно, в конце концов, договориться здесь и не бегать по Европам и по Америке, как это было в большевистскую революцию и после нее. Ситуация ведь не та», — подчеркнул глава государства.