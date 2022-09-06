Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» с 20-летием со дня образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
«Сегодня, объединяя сотни тысяч молодых патриотов страны, организация вносит значительный вклад в сохранение и приумножение лучших традиций молодежного движения Беларуси. Она стала стартовой площадкой для многих инициатив и настоящим социальным лифтом для юных талантов», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что БРСМ нужно и дальше активно развивать студотрядовские и волонтерские программы, участвовать в создании и реализации проектов, связанных с обустройством городов и сел, сохранением исторической памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, вовлекая в общественно полезные дела молодежь.
«Всегда идите вперед, никогда не останавливайтесь на достигнутом. Любите свою страну и смело боритесь за правду», — пожелал Президент.
Поздравление Александра Лукашенко с 20-летием со дня образования общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 20-летием со дня образования Белорусского республиканского союза молодежи.
Сегодня, объединяя сотни тысяч молодых патриотов страны, организация вносит значительный вклад в сохранение и приумножение лучших традиций молодежного движения Беларуси. Она стала стартовой площадкой для многих инициатив и настоящим социальным лифтом для юных талантов.
БРСМ нужно и дальше активно развивать студотрядовские и волонтерские программы, участвовать в создании и реализации проектов, связанных с обустройством городов и сел, сохранением исторической памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, вовлекая в общественно полезные дела нашу молодежь.
Всегда идите вперед, никогда не останавливайтесь на достигнутом. Любите свою страну и смело боритесь за правду.
Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, мира и счастья, творческого вдохновения и успехов во всех начинаниях во имя процветания родной Беларуси.
Александр Лукашенко.