Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» с 20-летием со дня образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Сегодня, объединяя сотни тысяч молодых патриотов страны, организация вносит значительный вклад в сохранение и приумножение лучших традиций молодежного движения Беларуси. Она стала стартовой площадкой для многих инициатив и настоящим социальным лифтом для юных талантов», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что БРСМ нужно и дальше активно развивать студотрядовские и волонтерские программы, участвовать в создании и реализации проектов, связанных с обустройством городов и сел, сохранением исторической памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, вовлекая в общественно полезные дела молодежь.

«Всегда идите вперед, никогда не останавливайтесь на достигнутом. Любите свою страну и смело боритесь за правду», — пожелал Президент.

Поздравление Александра Лукашенко с 20-летием со дня образования общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с 20-летием со дня образования Белорусского республиканского союза молодежи.

Сегодня, объединяя сотни тысяч молодых патриотов страны, организация вносит значительный вклад в сохранение и приумножение лучших традиций молодежного движения Беларуси. Она стала стартовой площадкой для многих инициатив и настоящим социальным лифтом для юных талантов.

БРСМ нужно и дальше активно развивать студотрядовские и волонтерские программы, участвовать в создании и реализации проектов, связанных с обустройством городов и сел, сохранением исторической памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, вовлекая в общественно полезные дела нашу молодежь.

Всегда идите вперед, никогда не останавливайтесь на достигнутом. Любите свою страну и смело боритесь за правду.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, мира и счастья, творческого вдохновения и успехов во всех начинаниях во имя процветания родной Беларуси.

Александр Лукашенко.