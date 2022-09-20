Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. Об этом он заявил на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на необходимость усиления работы с республиканскими органами власти. «Вот эти дни у меня было время, несмотря на занятость, все-таки подумать о том, что происходит в Беларуси. Еще раз хочу подчеркнуть: нам надо усиливать ответственность, дисциплину нашего общества. Безобразий предостаточно. И когда начинаешь заниматься, кажется, мелочью, выходишь на очень серьезные вопросы», — заметил белорусский лидер.

«Не хватает дисциплины. Поэтому вам надо взять на контроль в этом плане (это мое поручение Госсекретариату и вам как госсекретарю) всех, кто ответственен за исполнительскую дисциплину, мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. По всем направлениям. Я тут пример привел из образования. Но у нас хватает проблем и в социальной сфере. И в экономике у нас проблем хватает», — заявил глава государства.

«Все больше и больше получаю информации, что те беглые и их родственники тут залегли тихонько, отлежались; сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что, вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали», — подчеркнул белорусский лидер.