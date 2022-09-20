Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №331 «Об инновационных проектах», которым утверждается использование средств республиканского централизованного инновационного фонда в рамках реализации проектов Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021 — 2025 годы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Проекты направлены на создание производств нового поколения в области машиностроения, фармацевтической промышленности, на оказание высокотехнологичной кардиохирургической помощи.

Принятие указа будет способствовать развитию инновационной деятельности, выполнению проектов социальной направленности и импортозамещению.