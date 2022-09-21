Учащиеся с ОРВИ могут отсутствовать на занятиях без справки до пяти дней, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Сообщается, что эта норма будет действовать во время периода высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Информация о принятом Минздравом решении направлена в Министерство образования.

«В случае отсутствия обучающихся на занятиях (в дошкольных учреждениях, школах, гимназиях, колледжах, университетах и т.д.) в течение 5 дней в связи с возникновением у них острых респираторных вирусных заболеваний предоставление справки о временной нетрудоспособности не требуется», — отметили в Минздраве.

Уточняется, что такое решение регулируется письмом Минздрава и действует до особого распоряжения.