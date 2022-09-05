Наиболее популярными элементами школьной формы стали белая рубашка и галстук с эмблемой. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА сообщил министр образования Беларуси Андрей Иванец.



Министр образования проинформировал, что 100% белорусских школ определились с единым элементом школьной формы. «Хотел бы развеять миф о том, что синий цвет и жилетка стали самыми популярными элементами школьной формы в этом году. Жилетка находится на 4-5-м месте предпочтений, а наиболее популярные элементами стали рубашка белого цвета и галстук с нанесенной эмблемой. Мы прекрасно понимаем, галстук на майку не наденешь и сверху байку тоже. Здесь понадобится пиджак, либо другой предмет школьного гардероба. Сегодня выбор элементов школьной формы просто огромен. Это сотни и сотни моделей, не говоря уже про цветовые гаммы. Это может быть одежда в клетку, бордовая, зеленая, серая. Каждая школа выбрала и цветовую гамму, и свой элемент школьной формы. Более того, мы говорим о том, что было бы неплохо, если бы, например, учащиеся начальной школы — это 1-4-е классы — имели один отличительный элемент школьной формы, вторая ступень — 5-9-е классы — другой элемент, а ребята 10-11-х классов — третий отличительный элемент. Тогда ребята помладше смотрели бы на старшеклассников и стремились расти и учиться», — рассказал Андрей Иванец.

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