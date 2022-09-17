Митинг и легкоатлетический кросс. Как в Буда-Кошелеве отметили День народного единства

Государственный праздник День народного единства учрежден Указом № 206 Президента Республики Беларуси от 7 июня 2021 года. Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции. Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций. Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности.

Митинг и возложение цветов на городском мемориале дали старт торжествам, приуроченным ко Дню народного единства. Участие в нем приняли руководство района, общественность, трудовые коллективы и молодежь.

Продолжился праздник легкоатлетическим кроссом, собравшим более двухсот человек.