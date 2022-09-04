О том, что это не пустые слова, убеждаемся, посетив Коммунаровскую сельскую библиотеку.

С первых секунд взгляд буквально приковывают оригинально оформленные книжные выставки, посвященные классикам белорусской литературы – Якубу Коласу и Янке Купале. Тут же расположились стеллажи с литературным краеведением, начиная от самодельных сборников произведений местных авторов, как потом выяснится, сделанных самой Натальей Маниной, до типографских экземпляров.

Работа по популяризации творчества белорусских писателей и поэтов в библиотеке не прекращается, у нее нет временных рамок. В этом, наверное, и значимость библиотек как культурных центров. Наталья Николаевна признается: «Взять ту же выставку. Для меня важно не просто раскрыть потенциал книжного фонда, но и внести в нее особый смысл, присущий жизни и творчеству того или иного писателя, дополнить ее предметным рядом. И так с каждым выставочным проектом».

Знаковым событием для библиотеки стал в свое время визит известного белорусского писателя и поэта, члена Союза писателей, уроженца деревни Потаповка нашего района Анатолия Зекова. Мастер слова подарил свои книги с автографами. Первый поэтический сборник «Не я…» еще одной нашей землячки Татьяны Атрошенко появился в фондах библиотеки благодаря самой Наталье Маниной, она же собрала и все книги будакошелевца Бориса Адашкевича.

Особое трепетное отношение у Натальи Николаевны к творчеству местных писателей и поэтов. При этом она любит повторять слова гомельской писательницы Евы Дудорги: «Не пишите в стол, делитесь со своим творчеством с людьми». Если Анна Душкевич и Елена Гурчанова самостоятельно издали книги и подарили их библиотеке, то для Натальи Царенковой Наталья Манина сама изготовила макет ее сборника стихов «Волна», организовала его презентацию в картинной галерее, посодействовала ее участию в «Школе молодых литераторов». Также оформила и сборники произведений Григория Конорева, Надежды Кашлачевой, Марии Приваловой. Еще одна жительница Коммунара делает только первые шаги на литературном поприще – пробует свои силы в стиле фэнтези. Ей Наталья Манина также готова подставить плечо.

По словам Натальи Николаевны, библиотека – территория творчества, а встречи с читателями в просторном обновленном здании – настоящее удовольствие для библиотекаря. Кстати, 3 сентября на экскурсию в библиотеку придет 8-й класс. Для ребят Наталья Манина уже подготовила познавательный библиообзор ко Дню белорусской письменности. А в завершение разговора отметила: «День белорусской письменности – уникальный праздник. Отрадно, что в этом году его встречает Гомельщина. Это отличная возможность представлять свое творчество и делиться опытом самобытным авторам».

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ольги Черняковой