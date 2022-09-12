Дорожно-транспортные происшествия по причине выходов диких животных на автомобильные дороги, явления не редкие.

В большинстве случаев для диких животных они, заканчиваются гибелью, а в случаях столкновения с крупными копытными (зубр, лось, олень благородный, кабан, косуля) могут иметь негативные последствия для автомобилей, водителей и пассажиров.

В течении первого полугодия 2022 года Государственной инспекцией зарегистрировано 1470 фактов ДТП с участием охотничьих животных нормируемых видов, в результате которых погибло (травмировано) 1496 указанных животных.

По видовой структуре погибших животных, как и в 2021 году, фиксировались факты гибели в результате ДТП косули (1066 особей, 71,2% от общего количества животных) и лося (344 особей, 23,0%), что обусловлено особенностями биологии (поведения), а также более высокой их численностью (133 тыс. особей косули и 47 тыс. особей лося) в угодьях по сравнению с другими видами диких копытных животных. В результате ДТП в первой половине текущего года погибло 33 особи оленя благородного (2,2%), 49 особей кабана (3,3%), а также 4 бобра (0,3%).

Нужно отметить, что в этом году отмечается снижение общего количества ДТП с участием охотничьих животных по сравнению с 2021 годом на 11,8%, что может быть связано со снижением автомобильного трафика на республиканских автомобильных дорогах, а также более суровыми условиями зимы и затяжной весной.

Наиболее неблагополучными в отношении ДТП с участием диких копытных животных на территории Гомельской области являются республиканские автомобильные дороги:

М 5 Минск – Гомель,

М 8 (Е 95) граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины.

Дикие животные выходят на автодороги по различным причинам — при сезонных сменах местообитаний, при перемещениях к местам кормежки. Копытных диких животных привлекают разбросанные песчано-солевые смеси, многие дикие птицы находят на обочинах дорог мелкие камешки, необходимые для пищеварения. Иногда дикие животные выходят на асфальт погреться и обсохнуть от росы, часто дикие животные выбегают на дороги при преследовании их хищниками или охотничьими собаками.

В большинстве случаев столкновения с диким животным можно избежать. Если на пути движения вашего автомобиля или на обочине автодороги появилось дикое животное, необходимо немедленно снизить скорость до уровня, когда можно моментально остановиться. Дикие животные не в состоянии оценить скорость автомобиля, в результате чего может произойти столкновение.

Водителям следует помнить, что дикие животные наиболее активны в темное время суток, поэтому с наступлением сумерек следует проявлять повышенную бдительность и выбирать соответствующий скоростной режим. Повышенную опасность представляют участки автомобильных дорог с близкорасположенной древесно-кустарниковой растительностью.

Если лось, олень, заяц или другое дикое животное в ночное время оказывается в свете фар, оно ослеплено, темнота за пределами пучка света воспринимается как стена и животное, как правило, начинает метаться, не видя ничего, кроме освещенного участка дороги и горящих фар. В такой ситуации следует остановиться, выключить свет фар (но оставить включенными габаритные огни), включить аварийную световую сигнализацию, тем самым дать животному время адаптироваться к наступившей темноте и покинуть дорогу.

Соблюдение Правил дорожного движения, в том числе установленного скоростного режима, принятие водителем соответствующих мер в зоне действия предупреждающего знака «Дикие животные», позволит избежать аварийных ситуаций, связанных с внезапным появлением диких животных на автомобильных дорогах.

Кроме того, напоминаем про требования законодательства, в соответствии с которыми при обнаружении гражданами в угодьях, в том числе на дорогах, раненых, травмированных, больных или погибших диких животных запрещается самовольно добывать их, разделывать или перемещать (транспортировать) их туши или части туш, использовать продукцию (мясо, шкура, рога и др.). Об обнаружении туши дикого животного необходимо сообщить по телефону 102.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.