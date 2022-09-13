Сегодня в районном исполнительном комитете прошел День сельского Совета и заседание постоянной комиссии по экономике, бюджету и коммунальной собственности районного Совета депутатов. В центре внимания представителей законодательной власти – качество питьевой воды, а также выполнение целевых показателей по обеспечению потребителей водоснабжением питьевого качества и замене сетей водоснабжения со сверхнормативными сроками эксплуатации.

Открывая День сельского Совета, председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева отметила, что качество питьевой воды и повышенное содержание в ней железа – эта проблема, которая характерна для многих населенных пунктов Будакошелевщины, что, прежде всего, вызвано особенностями водоносного слоя. Особенно это касается сельской местности. Решать эту проблему в действии призвана программа «Чистая вода». В настоящее время в районе уже построены и функционируют пять станций обезжелезивания, на очереди еще четыре.

О том, как работают станции обезжелезивания и их преимуществе, подробно рассказала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Иванова:

– Для дальнейшего обеспечения населения качественной питьевой водой и поддержания благоприятной, экологически безопасной среды проживания ведутся работы в рамках реализации пятого этапа подпрограммы «Чистая вода» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы. Ставится задача до 2025 года обеспечить население района и Беларуси в целом качественным водоснабжением. Чтобы обеспечить сельских жителей чистой водой, есть два пути решения проблемы: подключение прилегающих населенных пунктов к централизованной системе водоснабжения и строительство станций обезжелезивания в отдаленных от райцентра деревнях. Следует сказать, что приоритетность реализации мероприятий осуществляется в зависимости от количества потребителей и качества исходной воды в населенном пункте. За последние три года про данному вопросу в районе был проведен большой объем работ. В частности, введены в эксплуатацию пять станций обезжелезивания воды, переподключен один населенный пункт к существующим централизованным системам водоснабжения с водой нормативного качества. Так, в минувшем году в поселке Красное Знамя была открыта станция обезжелезивания мощностью 10 кубометров в час, работающая в автоматическом режиме. До ввода объекта в эксплуатацию в воде наблюдалось превышение предельно-допустимой концентрации железа в три раза. Сейчас же о качестве питьевой воды жителям беспокоиться не приходится.

В целом же, за последние годы с учетом проведенной работы обеспеченность потребителей качественной питьевой водой в районе выросла до 72,4%. Работа в данном направлении продолжается. До конца текущего года предусмотрено введение в эксплуатацию еще четырех станций обезжелезивания в Кривске, Пенчине, Гусевице и Потаповке.

Об улучшении качества питьевой воды после строительства станции обезжелезивания в поселке Красное Знамя проинформировала председатель Узовского сельского Совета депутатов, исполнительного комитета Елена Былицкая, которая отметила, что со стороны жителей населенного пункта по качеству питьевой воды нареканий больше нет.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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