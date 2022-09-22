Сегодня в малом зале райисполкома состоялось совещание с идеологическим активом района. Мероприятие провела заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова.
На повестке дня идеологов – ход подписной кампании, вакцинация, информационная составляющая работы и другие текущие вопросы.
Людмила Адамовна в очередной раз обозначила важность прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции.
– Задача идеологов – знать, чем живет коллектив и что его волнует, а также владеть информацией по всем вопросам и уметь донести актуальное до каждого члена трудового коллектива, – в завершении встречи отметила Людмила Кураликова.
Ольга ЧЕРНЯКОВА
Фото автора