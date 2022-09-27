Сегодня на расширенном заседании президиума районного объединения профсоюзов был рассмотрен ряд важных вопросов. Среди них: об утверждении плана работы районного объединения профсоюзов на IV квартал, об итогах участия в жатве-2022, о проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню матери и др. Участие в мероприятии приняла заместитель председателя по работе с районными, городскими объединениями профсоюзов Гомельского областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская.

Выступая по первому вопросу, председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева ознакомила присутствующих с планом работы объединения профсоюзов на IV квартал. Среди приоритетных направлений по-прежнему остаются: проведение мониторингов; участие в мероприятиях, посвященных праздничным датам, а также профсоюзных акциях; оказание практической помощи первичным профсоюзным организациям по направлениям профсоюзной работы и др.

Об итогах участия в уборочной кампании-2022 рассказали председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко и председатель ППО РУП «Белоруснефть-Особино» Ирина Рогова. Елена Михайловна отметила, что нынешняя уборочная кампания прошла при активном участии профсоюзов. Она подробно остановилась на достижениях наших хлеборобов, которые, к слову, показали достойный результат в области, став лучшими по валовому сбору зерна. Безусловно, чествование передовиков жатвы не обошлось без участия профактива. В частности, проведен мониторинг соблюдения законодательства об охране труда и выполнению условий коллективного договора во всех сельхозпредприятиях района. На постоянном контроле находилась организация питания и соблюдение питьевого режима. Все это способствовало тому, что уборочная кампания прошла на должном уровне.

Специалист по связям с общественностью Ольга ЧЕРНЯКОВА

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