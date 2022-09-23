Сегодня на базе средней школы №1 райцентра прошла межотрослевая профсоюзной спартакиады-2022. Участие в ней приняли шесть команд, которые состязались в пяти эстафетах.
Участники демонстрировали быстроту, ловкость, меткость, умение собирать и разбирать автомат, выносливость, сплоченность и командный дух
По результатам прохождения эстафет в упорной борьбе командой-победителем стала сборная агропромышленного комплекса. Второе место у первичной профсоюзной организации центральной районной больницы, третье у команды районного Совета депутатов.
Ольга ЧЕРНЯКОВА
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