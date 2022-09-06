Железная дорога — удобный и востребованный вид транспорта, которым пользуются миллионы людей каждый день, скоростей на транспорте решило

ожество проблем, сократив время пребывания пассажиров в пути и доставки грузов, и в то же время породило массу опасностей для человека.

Ежегодно под колесами железнодорожного транспорта получают тяжелые травмы дети и подростки. Немало случаев травматизма со смертельным исходом. Железная дорога является зоной повышенной опасности: находясь вблизи путей нужно быть предельно бдительным самому и внимательным к окружающим.

Несчастья в семьях пострадавших объясняются не только нарушением или пренебрежением пострадавших к правилам техники безопасности при нахождении на железнодорожных путях, но и равнодушием, невнимательностью рядом находящихся людей, которые могли подсказать, остановить, потребовать выполнения правил нахождения на железнодорожных путях, но не сделали этого.

Железная дорога для всех, а для детей особенно — зона повышенной опасности. Но, как, ни странно, именно она привлекает подростков для игр, прогулок и забав. Однако печальная статистика должна насторожить как несовершеннолетних, так и взрослых, напомнить им, что только от внимательности и соблюдения, строгих правил поведения зависит здоровье, а порой и жизнь.

Большинство несчастных случаев приходится на время школьных каникул. Самой распространенной причиной травматизма на железной дороге является хождение по путям, переход их в неустановленных местах.

В связи со сложившейся ситуацией с травматизмом несовершеннолетних на объектах железной дороги, в целях профилактики и предупреждения происшествий с участием несовершеннолетних находящихся вблизи железнодорожных путей напоминаем:

Памятка по безопасному поведению на железной дороге и объектах железнодорожного транспорта

Железнодорожные пути являются объектами повышенной опасности. Находясь на них, вы подвергаете свою жизнь риску. Никогда не переходите через железнодорожные пути в не оборудованных для этого местах, не перебегайте перед проходящим поездом. Помните, что поезд сразу остановить нельзя. Поезд, идущий со скоростью 100 — 120 км/час, за одну секунду преодолевает 30 метров. А пешеходу, для того чтобы перейти через железнодорожный путь, требуется не менее пяти — шести секунд. Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь переходными мостами, тоннелями, пешеходными настилами и переездами, обращайте внимание на указатели «Переход через пути», прислушивайтесь к подаваемым звуковым сигналам. Не проходите по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора, переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума. Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках и в тамбурах вагонов, а также на грузовых поездах категорически запрещен. Не выходите на междупутье сразу после проследования поезда, убедитесь в отсутствии поезда встречного направления. Не подлезайте под вагоны стоящего состава. Поезд в любой момент может тронуться. В ожидании поезда, находясь на платформе, не устраивайте игр и других развлечений (фото, видеосъемка) с выходом на железнодорожный путь. Не подходите ближе 2-х метров к краю платформы во время прохождения поезда, движущегося без остановки. Во избежание поражения электрическим током не влезайте на крыши вагонов. В контактной сети высокое напряжение. Не поднимайтесь на опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений, не прикасайтесь к токоведущему оборудованию под вагонами пассажирских и электропоездов. При пользовании железнодорожным транспортом соблюдайте правила поведения на вокзалах, проезда в поездах. Не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав; не прыгайте с пассажирской платформы на пути. Входите в вагон и выходите из вагона при полной остановке поезда и только на сторону, имеющую посадочную платформу. Находиться на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения опасно для жизни.

На железной дороге запрещено:

Ходить по железнодорожным путям на станциях и перегонах. Не рискуйте своей жизнью! Железнодорожная колея — не место для прогулок! Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров. Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления. На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь. Проходить вдоль, железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса. Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для прохода пешеходов. Стоять на подножках и переходных площадках, открывать двери вагонов на ходу поезда, задерживать открытие и закрытие автоматических дверей пригородных поездов. Проезжать в поездах в нетрезвом состоянии. Оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах. Выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда. Прыгать с платформы на железнодорожные пути. Устраивать на платформе различные подвижные игры. Курить в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородных поездов, в не установленных для курения местах в поездах местного и дальнего сообщения. Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки. Запрещено наложение на рельсы посторонних предметов, закидывание поездов камнями и другие противоправные действия, так как они могут повлечь за собой повреждение железнодорожной техники и гибель людей.

Родителям!

На железной дороге запрещено оставлять детей без присмотра — это может привести к трагическим последствиям. Всегда помните, что, находясь на железнодорожных объектах, детей необходимо держать за руку или на руках.

Любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта незаконно, оно преследуется по закону и влечет за собой уголовную и административную ответственность (за нарушения правил безопасности детьми ответственность несут их родители).

Уважаемые взрослые!

Соблюдайте сами и учите детей правилам безопасности на железнодорожном транспорте!

Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть вблизи железнодорожных путей! Не проходите равнодушно мимо шалостей детей вблизи железнодорожной дороги.