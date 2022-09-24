Порядка 60 будакошелевцев приняли участие в сдаче нормативов ГОФК

Препятствиями не были ни возраст, ни физподготовка. Ключевое условие – быть сторонником здорового образа жизни.

Следует отметить, что программа комплекса довольно насыщенная. Чтобы получить значок отличия, спортсмены, в соответствии со своей половозрастной группой, сдавали по шесть нормативов каждый. Это сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок в длину с места, поднимание туловища, наклон вперед, подтягивания, а также различные виды бега: челночный, 30 метров, 3000 метров для мужчин и 1500 для женщин.