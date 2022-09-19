Правоприменительная практика свидетельствует о том, что в Республике Беларусь допускаются нарушения правил использования воздушного пространства с применением авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА). Основной причиной этому служит незнание либо игнорирование владельцами такой техники требований законодательства по организации и выполнению полетов.

Под авиамоделью понимается летательный аппарат без человека на борту, управление полетом которого возможно только при условии визуального контакта с ним, а также неуправляемый свободнолетающий аппарат.

Запрещается использование авиамоделей:

— в пределах зон, запрещенных для их использования, без согласования с государственными органами (организациями), в интересах которых установлены такие зоны (перечень опубликован на сайте ГУП «Национальное кадастровое агентство»);

— в случаях, определяемых службой безопасности Президента Республики Беларусь в соответствии с Законом Республики Беларусь от 8 мая 2099 года «О государственной охране»;

— на высоте, превышающей 100 метров от уровня земли (водной) поверхности;

— общей массой более 0,5 килограмма без соответствующей маркировки авиамодели.

Стоит отметить, что использование авиамоделей в воздушном пространстве Республики Беларусь осуществляется без разрешения органов Единой системы организации воздушного движения, они не подлежат государственной регистрации.

При использовании авиамодели пользователь обязан:

— выполнять требования, предусмотренные правилами;

— соблюдать правила эксплуатации авиамодели и выполнять требования безопасности, предусмотренные производителем (изготовителем) авиамодели;

— принимать все возможные меры (вплоть до прекращения использования авиамодели) в случае возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу физического лица (индивидуального предпринимателя), имуществу юридического лица.

Наиболее широко в Республике Беларусь используется БПЛА, под которыми в соответствии со ст. 1 Воздушного кодекса Республики Беларусь понимается воздушное судно, предназначенное для выполнения полета без экипажа на борту.

БПЛА осуществляет полет вне условий визуального контакта с ним посредством FVP-очков, ноутбука, планшета, мобильного телефона, иного устройства.

Обратите внимание, что полеты БПЛА на населенными пунктами, за исключением сельских, запрещены!

Для выполнения в Республике Беларусь официального полета беспилотником его владелец обязан подать план полета или заявку на использование воздушного пространства (далее – ИВП) в центр Единой системы организации воздушного движения посредством системы «Интернет-заявка» РУП по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация» через личный кабинет после предварительного заключения договора на обслуживания с названой организацией.

Обязательным условием для осуществления аэрофотосъемки при выполнении полета является наличие у пользователя воздушным пространством разрешения Генерального штаба Вооруженных Сил.

Получение такого разрешения осуществляется бесплатно путем подачи заявления в электронном виде через почту afs@mod.mil.by.

Важно понимать, что получение разрешения на аэрофотосъемку не влечет за собой автоматическое получение разрешения на ИВП.

Уважаемые граждане, нарушение правил использования воздушного пространства влечет за собой административную ответственность по ст. 18.35 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях с наложением на физическое лицо штрафа в размере до 20 базовых величин, а на юридическое лицо – до 50 базовых величин.

В зависимости от наступивших последствий действия виновного лица могут быть квалифицированы как хулиганство, умышленное уничтожение или повреждение имущества и др., что влечет за собой привлечение к уголовной ответственности.

Одновременно обращаем ваше внимание на то, что военнослужащие (сотрудники) воинских формирований и органов внутренних дел работники военизированной охраны могут применять средства, оружие, боевую и специальную технику по пресечению полетов БПЛА и авиамоделей, которые совершаются в нарушение норм действующего законодательства.

Кроме этого, органы внутренних дел напоминают, что в последние годы участились случаи использования гражданами относительно новых, нетипичных средств посягательств на безопасность полетов, среди которых можно выделить лазерные излучатели, или так называемые указки.

Воздействуя подобным прибором на лиц, управляющих различными видами транспорта, будь то самолет, поезд или автомобиль, можно причинить вред здоровью значительного числа лиц, вплоть до наступления тяжких последствий.

Опасность состоит в том, что пилот самолёта, машинист поезда или водитель автотранспортного средства на некоторое время может потерять пространственную ориентацию и быть ослеплён, что негативно влияет на его здоровье и безопасность, а также безопасность перевозимых им пассажиров.

При этом опасность, которой подвергаются пассажиры, находясь в салоне самолёта и лица им управляющие, в следствии «лазерной атаки» многократно возрастает.

Помните! Никогда не направляйте луч лазерной указки в направлении самолета, поезда, автомобиля или на граждан, так как это может повлечь ослепление, ожоги или иные тяжкие последствия, а для нарушителя грозит привлечением к уголовной ответственности.

Если вы стали свидетелем или очевидцем данных противоправных действий, незамедлительно сообщите об этом в ближайший орган внутренних дел или по телефону «102».