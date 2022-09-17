17 сентября белорусы во второй раз отметят День народного единства. Несмотря на молодость, праздник имеет прочный исторический фундамент и призван еще сильнее сплотить наш народ. Ведь в его основе заложен принцип преемственности поколений и курс на развитие сильной, независимой и процветающей страны.

Татьяна БОДРУНОВА,

педагог-психолог начальной школы г. Буда-Кошелево, председатель Молодежного совета при районном Совете депутатов, член Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь:

– Этот день является символом восстановления исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора. На мой взгляд, День народного единства – это своеобразный тест на белорусскость, так как отношение каждого из нас к этому празднику определяет нашу принадлежность к сильной и самостоятельной нации. Очень здорово, что к мероприятиям привлекается много молодежи, которая должна знать свою историю и сохранять традиции. Ведь за нами будущее страны!

Александр ХАВРУЧЕНКО(слева),

директор филиала «Морозовичи-Агро»

ОАО «Гомельский химический завод»:

– Наша страна имеет богатое историческое прошлое. К сожалению, многие события, повлиявшие на развитие и курс страны, несли трагический отпечаток. Тем не менее, несмотря на все невзгоды и препятствия на пути, наш народ сохранил свою независимость, суверенитет и возможность зваться белорусами. Возрожденное в 1939 году единство Беларуси позволило нашим предкам выстоять в годы Великой Отечественной войны и занять почетное место в международном сообществе. Все это лучшим образом говорит о том, что наша сила в единстве. Убежден, что этот праздник по праву займет почетное место в числе значимых дат для каждого белоруса.

Вячеслав ИВАНОВ,

начальник сельхозучастка №1 РУП «Белоруснефть-Особино», депутат районного Совета депутатов:

– Родина у нас одна. Белорусский народ должен придерживаться своих определенных ценностей, потому что мы все – это одна большая семья. От единения всех белорусов зависит будущее нашей страны, ее экономическое, социальное и духовное развитие, а вместе с тем и будущее наших детей и внуков. Исторические события показывают: только объединившись, мы способны дать отпор любому натиску, как это было в Великую Отечественную войну. Только вместе мы сможем достойно противостоять иностранному вмешательству и предупредить его негативные проявления внутри, как это происходит сейчас. День народного единства – хороший повод гордиться своей страной, прошедшей трудный путь и добившейся определенных успехов.

Татьяна ЧЕЧКО,

директор начальной школы г. Буда-Кошелево, председатель

РО РОО «Белая Русь»:

– Граждан Республики Беларусь объединяет искренняя забота о судьбе родной страны, желание сохранить ее независимой, единой и мирной. В преддверии Дня народного единства проходят акции, марафоны, диалоговые площадки и другие мероприятия, призванные рассказать о становлении этого праздника и в очередной раз проанализировать исторические события, ему предшествовавшие. Безусловно, этот день подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из архива редакции