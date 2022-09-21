Президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что мобилизационные мероприятия в стране начнутся 21 сентября. Указывается, что призыву будут подлежать только граждане из запаса, прежде всего имеющие опыт. Мобилизованные граждане России будут иметь статус военнослужащих-контрактников.

Владимир Путин добавил, что уже подписал соответствующий указ. «Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в РФ частичной мобилизации», — заявил президент России.

БЕЛТА