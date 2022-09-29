Сегодня на базе картинной галереи имени Е.Е. Моисеенко прошло совещание с идеологическим активом района, которое провела заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова.

О том, как организована работа с молодыми специалистами, пришедшими в организации и предприятия района, рассказал начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Артем Гришай. Артем Сергеевич акцентировал внимание на важности закрепления кадров на местах, чему способствует не только предоставление рабочего места в соответствии с полученной квалификацией, но и обеспечение жильем, создание должных бытовых условий, предоставление дополнительных социальных льгот, а также оказание поддержки и помощи в решении различного рода проблем. Не обошли стороной и вопрос профориентации учащихся и повышения квалификации работников на местах.

– В первую очередь заместители руководителей по идеологической работе должны быть в курсе ситуации с молодыми специалистами на местах. Понимать, какая помощь им требуется, и оказать ее. Не секрет, что во многом от того, какие условия будут созданы на предприятиях, будет зависеть и дальнейшая судьба молодых специалистов: захотят ли они остаться на своем первом рабочем месте. И здесь все заинтересованные должны сработать в единой связке, – подытожила Людмила Кураликова.

Одним из важных вопросов, рассмотренных в ходе совещания, стала вакцинация. Обращаясь к присутствующим, главный санитарный врач района Сергей Антонов отметил, что на протяжении десятилетий вакцинация является самым действенным и эффективным средством, способным противостоять инфекционным заболеваниям. Ничего другого человечество пока не изобрело. О необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции и, в частности, введении бустерной дозы вакцины следует говорить в трудовых коллективах.

Пристальное внимание участников мероприятия было направлено на реализацию Декрета №18 и работу с обязанными лицами. Первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Максим Ляпко проинформировал о результатах работы студотрядов. О приоритетных направлениях в работе РОВД райисполкома по организации информационно-идеологической работы в трудовом коллективе и созданию условий для труда и отдыха рассказал заместитель начальника РОВД райисполкома Андрей Шейман. В ходе совещания были рассмотрены и другие важные вопросы.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора