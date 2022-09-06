Сегодня в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко состоялось открытие персональной выставки гомельского художника Александра Покотило «Рисуя тишину».

Более двух десятков работ молодого гомельского художника Александра Покотило, написанные маслом, представлены на его персональной выставке. Все они проникнуты любовью к родной земле, её колоритной и неповторимой природе, бескрайним лесам, полям и рекам, самобытным сельским пейзажам. Особое место среди работ художника занимают полотна, главными героями которых являются коты и кошки. По словам автора, он родился в год Кота, кроме того, эти благородные и грациозные животные неизменно сопровождали его по жизни. Наблюдая за их повадками, у него рождались картины.

Чтобы узнать больше о жизни и творчестве художника, гостям выставки был продемонстрирован небольшой автобиографический видеофильм.

Сразу скажу, глядя на полотна Александра Покотило, не перестаешь удивляться, насколько тонко, точно, поэтично и многогранно он, несмотря на нарушение слуха и речи, смог передать настроение и малейшие нюансы окружающей среды, выразить свою любовь к родной земле. И хоть он не слышит пения птиц, зато видит взмах их крыльев, открывая людям глаза на красоту, богатство и неповторимость природы.

Следует отметить, что искорку таланта у Александра в будущем разглядел известный педагог и художник Василий Сидоренко. Произошло это в гомельской школе №70 для учащихся с нарушением слуха на уроке изобразительного искусства. Василий Сидоренко предложил подростку записаться в свою студию. Именно тогда 12-летний парнишка почувствовал настоящую тягу к искусству и рисованию. После студии была художественная школа, затем художественное училище, а после учеба в Белорусской государственной академии искусств.

Сегодня Александр Покотило преподает живопись в Детской художественной школе искусств Гомеля, где ведет занятия в классе детей с нарушением слуха, работает учителем изобразительного искусства в СОШ №70 Гомеля для учащихся с нарушением слуха, обучает взрослых в образцовой изостудии «Палитра» Центра инклюзивной культуры. В списке художника участие в различных выставках и пленэрах, как на территории Беларуси, так и за ее пределами.

У посетителей выставки была прекрасная возможность увидеть мастер-класс от Александра Покотило в написании портрета. К слову, моделью для его написания любезно стала директор историко-культурного центра Светлана Авсянникова и, по её признанию, тем самым осуществила свою давнюю мечту.

Ну а тем, кто хочет вернуться в лето, насладиться яркими красками цветов, колоритом лугов и сельских просторов, обязательно стоит посетить персональную выставку гомельского художника, о чем, поверьте, вы точно не пожалеете.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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