До 2011 года Всемирный день сердца (World Heart Day) отмечали в последнее воскресенье сентября, а после была закреплена постоянная дата — 29 сентября.

В Гомельской области и Республике Беларусь сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему занимают одну из лидирующих позиций в структуре заболеваемости, смертности и инвалидности населения.

Основными причинами сердечно-сосудистых заболеваний являются:

недостаток двигательной активности – приводит к атрофии сердечной мышцы;

курение – никотин вызывает устойчивый спазм сосудов, инфаркт миокарда;

стрессовые ситуации – со временем истощают сердечную мышцу;

экологические факторы – недостаток кислорода вызывает гипоксию, нарушает сердечный ритм;

алкоголь – повышает давление, ускоряет пульс, приводит к кислородному голоданию органов, нарушает работу сердца;

патогенные микроорганизмы – вызывают инфекционные заболевания сердца;

отсутствие у населения ответственности за собственное здоровье и мотивации к ведению здорового образа жизни;

несвоевременное обращение за медицинской помощью.

80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, контролировать питание и физическую активность!

Существует ряд универсальных рекомендаций, способствующих снижению риска возникновения болезней сердечно-сосудистой системы. Это простые действия, которые окажут благоприятное влияние не только на сердце, но на весь организм и общее самочувствие в целом.

Отводите для сна не менее 8 часов в сутки. Недостаток провоцирует гормональные расстройства и хронически плохое настроение; Не злоупотребляйте углеводами и жирами животного происхождения. Отдавайте предпочтение продуктам, богатыми белками и клетчаткой; Следите за своим весом. Закаляйтесь, гуляйте на свежем воздухе; Занимайтесь спортом; Откажитесь от вредных привычек; Регулярно посещайте врача.

Придерживаясь этих правил, можно не только снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, но и повысить качество и продолжительность жизни. Здоровый образ жизни, физическая активность, регулярный врачебный контроль – залог долголетия и здоровья человеческого сердца.

29 сентября в ГУЗ «Гомельская городская клиническая поликлиника №7» с 14.00 до 15.00 по телефону 8 (0232) 53-06-47 будет работать «прямая» линия с врачом-кардиологом Кириленко Юрием Алексадровичем.